У лікарнях Чернігова кисню для COVID-хворих лишилося на кілька годин. На Херсонщині – на три дні

Апарат штучної вентиляції легень. Ілюстративне фото

Влада Чернігова заявляє, що в міських лікарнях кисню для підтримки хворих із COVID-19 лишилося на кілька годин.

Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомила пресслужба Чернігівської міськради, яка посилається на заяву очільника однієї з лікарень Валентина Кухаря.

“На сьогоднішній день у лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. І невідомо, у який саме час доби ця поставка відбудеться. Найбільш тяжкі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо. Ця хвиля ковіду у порівнянні з тією, що була на початку року, виявилась більш киснево залежною. Ми маємо втричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, ніж було на початку року. Тому кисень потрібен у досить великих обсягах”, – сказав Кухар.

За його словами, наразі проблему вирішують за допомогою кисневої станції, а також кисневих концентраторів. За інформацією міськради, два заводи-постачальники зупинили виробництво через плановий ремонт.

Ситуація погіршується тим, що наразі переважна більшість пацієнтів, які потрапляють до шпиталю, потребують кисневої підтримки. Згідно з інформацією мерії, у чернігівських лікарнях зараз перебуває 317 пацієнтів з діагнозом COVID-19, з них на кисневій підтримці – 218 людей, на ШВЛ – 9 пацієнтів.

Крім того, запасів кисню в лікарнях, які опікуються лікуванням хворих на коронавірус жителів Херсонської області, вистачить лише на три дні, заявив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Микола Якименко.

“Наразі дуже складна ситуація з киснем. Вона не критична, але складна. У нас на три доби кисню вистачає”, – заявив Якименко під час брифінгу.

Він зазначив, що в області за добу використовують майже 15 тонн медичного кисню.

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