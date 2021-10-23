МОЗ розширює перелік професій з обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу

Влада України готується розширити перелік професій з обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі каналу “Україна” 22 жовтня, передає “Українська правда“.

“Є наказ Міністерства охорони здоров’я про визначений перелік професій, де вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою. До нього увійшли освітяни, представники центральних органів виконавчої влади. Далі ми розробляємо проєкт наказу, який проходить погодження. До цього переліку додатково будуть включені соціальні працівники, працівники державних підприємств, установ, організацій, а також працівники критично важливих сфер для функціонування економіки нашої країни”, – сказав Ляшко.

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