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МОЗ затвердив перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов’язковою

07/10/2021 17:52

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

Відповідний наказ МОЗ датований 7 жовтня.

Так, для обов’язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:

  • центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

“Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах”, – цитує міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка його прессдлужба.

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.

Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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Україна

МОЗ затвердив перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов’язковою

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. Відповідний наказ МОЗ датований 7 жовтня. Так, для обов’язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники: центральних...

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