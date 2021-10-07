МОЗ затвердив перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов’язковою

Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.
Відповідний наказ МОЗ датований 7 жовтня.
Так, для обов’язкової вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:
“Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах”, – цитує міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка його прессдлужба.
Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.
Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
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