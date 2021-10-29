В Україні – знову найвище число COVID-інфікованих за добу з початку пандемії

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За минулу добу, 27 жовтня, в Україні зареєстрували 26 870 нових випадків коронавірусної хвороби. Це – новий рекорд із початку епідемії.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у п’ятницю, 29 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 463 особи (попередньої доби – 5 366).

За офіційними даними, одужали – 9 784 особи.

Від ускладнень померли 648 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.

Попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 21 жовтня 2021 року – 23 785.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 29 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 245, 526 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,981 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,947 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 390 327 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 16 438.

Напередодні, у четвер, показник динаміки нових хворих становив + 15 489, у середу +10 289, у вівторок +8 648, у понеділок +9 706, у неділю +14 324, у суботу +14 416, у минулу п’ятницю +14 641.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 79 день поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 824 дитини та 491 медпрацівник.

За добу протестовано методом ПЛР — 74 027; методом ІФА — 20 592; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 658.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (2 156), Дніпропетровській (2 164), Житомирській (1 266) областях.

За добу 27 жовтня вакциновано проти “ковіду” 289 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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