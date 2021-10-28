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В Україні – новий рекорд виявленого “ковіду”: понад 26 тисяч випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

28/10/2021 09:37

За минулу добу, 27 жовтня, в Україні зареєстрували 26 071 новий випадок коронавірусної хвороби. Це – новий рекорд із початку епідемії.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у четвер, 28 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 366 осіб (попередньої доби – 5 925).

За офіційними даними, одужали 10 006 осіб.

Від ускладнень померли 576 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.
Попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 21 жовтня 2021 року – 23 785.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 28 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 245, 016 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,972 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,873 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 373 889 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 15 489.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +10 289, у вівторок +8 648, у понеділок +9 706, у неділю +14 324, у суботу +14 416, у п’ятницю +14 641, у минулий четвер +13 833.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 78 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 830 дітей та 477 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 77 573, методом ІФА – 21 960, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 971.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (2 296), Дніпропетровській (2 213), Житомирській (1 668) областях.

За добу 27 жовтня вакциновано проти “ковіду” 291 985 людей. Одну (першу) дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані – 79 301.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 осіб, з них отримали одну дозу – 9 576 175, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.

11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.

3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.

Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.

Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.

22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.

11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.

25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.

25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.

Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.

У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.

23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.

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