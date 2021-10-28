В Україні – новий рекорд виявленого “ковіду”: понад 26 тисяч випадків за добу. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 27 жовтня, в Україні зареєстрували 26 071 новий випадок коронавірусної хвороби. Це – новий рекорд із початку епідемії.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у четвер, 28 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 366 осіб (попередньої доби – 5 925).

За офіційними даними, одужали 10 006 осіб.

Від ускладнень померли 576 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 26 жовтня 2021 року – 734.

Попередній рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 21 жовтня 2021 року – 23 785.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 28 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 245, 016 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,972 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,873 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 373 889 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 15 489.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +10 289, у вівторок +8 648, у понеділок +9 706, у неділю +14 324, у суботу +14 416, у п’ятницю +14 641, у минулий четвер +13 833.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 78 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 830 дітей та 477 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 77 573, методом ІФА – 21 960, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 971.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (2 296), Дніпропетровській (2 213), Житомирській (1 668) областях.

За добу 27 жовтня вакциновано проти “ковіду” 291 985 людей. Одну (першу) дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізовані – 79 301.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 осіб, з них отримали одну дозу – 9 576 175, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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