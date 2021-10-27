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У Запоріжжі кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку “Дія”. ВІДЕО

27/10/2021 12:37

У Запоріжжі викрили чоловіка, який розробив фейкову версію застосунку “Дія”, за допомогою якого користувачі створювали фальшиві COVID-сертифікати.

Про це в середу, 27 жовтня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.

Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя викрила місцевого мешканця за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж (ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України).

“За даними слідства, мешканець Запорізької області розробив фейкову версію застосунку “Дія”, за допомогою якого користувачі створювали підроблені копії документів – паспорти, сертифікати вакцинації від хвороби COVID-19, водійські посвідчення тощо. У подальшому він за грошову винагороду збував доступ до мобільного додатку через месенджер Telegram”, – ідеться у повідомленні.

За результатами обшуків в нього вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Заходи з викриття проводились прокуратурою спільно з відділом протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Нацполіції України.

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