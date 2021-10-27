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COVID-19: у Львівській області після місяця в реанімації померло невакциноване подружжя

27/10/2021 16:34

На Львівщині в один день, 26 жовтня, померло літнє подружжя від ускладнень COVID-19. Обоє не були вакциновані проти коронавірусу та провели в лікарні майже місяць.

Про смерть пари повідомила сестра померлої у ФБ та підтвердив головний лікар Новояворівської лікарні Григорій Мороз в коментарі “24 каналу”.

Жінка померла вранці. Чоловік – через 12 годин.

“Все життя разом: школа, одруження у 18 років,народження чудових синів і прекрасної доні, одна палата в реанімації впродовж місяця… Вона завжди жартувала, що вони помруть в один день, а Він додавав: “Тільки ти трохи швидше….”. Так і сталось – вони померли в один день, Володя зміг прожити без Марії тільки 12 годин”, – розповіла родичка померлої Леся Баранюк.

За словами лікаря, померлим було по 66 років. Їх госпіталізували з пневмонією ще 29 вересня.

“Щеплення від коронавірусу подружжя не робило. Володимир раніше пережив інфаркт, а у його дружини діагностували цукровий діабет”, – розповів головний лікар Григорій Мороз.

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