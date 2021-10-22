В Україні – нові антирекорди за кількістю інфікованих та померлих від COVID-19

За минулу добу, 21 жовтня, в Україні зареєстрували 23 785 нових випадків коронавірусної хвороби (найбільше за весь час звітування про COVID-19).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 22 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 141 особу (попередньої доби – 4 892).

За офіційними даними, одужали 8 530 осіб.

Від ускладнень померли 614 людей (також найбільше за весь час).

Про попередній найвищий добовий показник смертності інформували 20 жовтня 2021 року – 546.

Попередній антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії теж фіксувався 20 жовтня 2021 року – 22 415.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 22 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 242,484 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,929 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,734 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 301 017 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 14 641.

Напередодні, в четвер, показник динаміки нових хворих становив +13 833, у середу +10 812, у вівторок +7 265, у понеділок +5 926, у неділю +7 528, в суботу +6 832, у минулу п’ятницю +8 831.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 72 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 800 дітей та 391 медпрацівник.

За добу протестовано методом ПЛР – 72 999 особа, методом ІФА – 15 546, експрес-тестами – 45 784.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях, м. Київ (1323), Харківській (1306), Сумській (1305), Хмельницькій (1294), Херсонській (1248), Донецькій (1178), Житомирській (1144), Чернігівській (1033), Полтавській (1020) областях.

За добу 21 жовтня вакциновано проти “ковіду” 269 666 людей (новий рекорд). Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані – 85 559 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 829 174 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 15 386 831 щеплення.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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