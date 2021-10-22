В Україні – нові антирекорди за кількістю інфікованих та померлих від COVID-19

За минулу добу, 21 жовтня, в Україні зареєстрували 23 785 нових випадків коронавірусної хвороби (найбільше за весь час звітування про COVID-19).
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 22 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 5 141 особу (попередньої доби – 4 892).
За офіційними даними, одужали 8 530 осіб.
Від ускладнень померли 614 людей (також найбільше за весь час).
Про попередній найвищий добовий показник смертності інформували 20 жовтня 2021 року – 546.
Попередній антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії теж фіксувався 20 жовтня 2021 року – 22 415.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 22 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 242,484 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,929 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,734 млрд.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 301 017 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 14 641.
Напередодні, в четвер, показник динаміки нових хворих становив +13 833, у середу +10 812, у вівторок +7 265, у понеділок +5 926, у неділю +7 528, в суботу +6 832, у минулу п’ятницю +8 831.
Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 72 дні поспіль.
За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 800 дітей та 391 медпрацівник.
За добу протестовано методом ПЛР – 72 999 особа, методом ІФА – 15 546, експрес-тестами – 45 784.
За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 854 545.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях, м. Київ (1323), Харківській (1306), Сумській (1305), Хмельницькій (1294), Херсонській (1248), Донецькій (1178), Житомирській (1144), Чернігівській (1033), Полтавській (1020) областях.
За добу 21 жовтня вакциновано проти “ковіду” 269 666 людей (новий рекорд). Одну дозу отримали 184 107 людей, повністю імунізовані – 85 559 людей.
У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
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Шоста область України стала “червоною”
Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.
11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.
25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.
25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.
Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.
У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.
23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
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