ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу, – ЗМІ

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Європейський Союз цього тижня вилучить Україну зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано знімати ковідні обмеження на в’їзд.

Про це стало відомо кореспонденту “Радіо Свобода” Рікарду Йозвяку із власних джерел у понеділок, 18 жовтня.

“Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в’їзд до ЄС. Її додали в середині липня, але сплеск недавніх випадків означає, що країна більше не входитиме у список”, – написав він у твітері.

#Ukraine is set to be removed from the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won't make the list any longer — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021

Останнього разу ЄС переглядав свій “зелений список” 8 жовтня, і Україна залишилась у ньому – попри те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в’їзд, нагадує “Європейська правда”.

Нині у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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