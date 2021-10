ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу, – ЗМІ

Європейський Союз цього тижня вилучить Україну зі списку безпечних країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано знімати ковідні обмеження на в’їзд.

Про це стало відомо кореспонденту “Радіо Свобода” Рікарду Йозвяку із власних джерел у понеділок, 18 жовтня.

“Україна пізніше цього тижня буде виключена зі списку безпечних третіх країн, з яких рекомендовано в’їзд до ЄС. Її додали в середині липня, але сплеск недавніх випадків означає, що країна більше не входитиме у список”, – написав він у твітері.

#Ukraine is set to be removed from the EU's recommended safe third country #COVID19 travel list later this week. It was added in mid-July but a spike in recent cases means that the country won't make the list any longer

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2021