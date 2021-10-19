В Україні зафіксували найбільший рівень смертей від “ковіду” за добу з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 18 жовтня, в Україні зареєстрували 15 579 нових випадків коронавірусної хвороби.
Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 19 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.
При цьому за добу госпіталізовано 2 852 особи (попередньої доби – 3 127).
За офіційними даними, одужали 7 776 осіб.
Від ускладнень померли 538 людей.
Це найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії. Про попереднє найбільше число інформували 7 квітня 2021 року – 481.
Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.
За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 19 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 241,119 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,905 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,654 млрд.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 261 731 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 7 265.
Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +5 926, у неділю +7 528, в суботу +6 832, у п’ятницю +8 831, у четвер +10 839, у середу +9 376, у минулий вівторок +6 225.
Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 69 днів поспіль.
За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 309 дітей та 282 медпрацівники.
За добу протестовано методом ПЛР – 60 679 осіб, методом ІФА – 13 814, експрес-тестами – 43 702.
За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019), Львівській (959), Донецькій (899) областях.
За добу 18 жовтня вакциновано проти “ковіду” 193 069 людей. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані – 83 402.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 14 635 480 щеплень.
У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.
Читайте також:
У Львові з 18 жовтня посилюють “карантин”: куди не впустять без вакцинації
Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.
Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.
11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.
3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.
Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.
Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.
22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.
11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.
25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.
25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.
Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.
У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.
23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.
Читайте також:
США відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених визнаними вакцинами. “Спутник V” не рахується
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!