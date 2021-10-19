В Україні зафіксували найбільший рівень смертей від “ковіду” за добу з початку пандемії. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 18 жовтня, в Україні зареєстрували 15 579 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у вівторок, 19 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 852 особи (попередньої доби – 3 127).

За офіційними даними, одужали 7 776 осіб.

Від ускладнень померли 538 людей.

Це найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії. Про попереднє найбільше число інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 19 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 241,119 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,905 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,654 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 261 731 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 7 265.

Напередодні, в понеділок, показник динаміки нових хворих становив +5 926, у неділю +7 528, в суботу +6 832, у п’ятницю +8 831, у четвер +10 839, у середу +9 376, у минулий вівторок +6 225.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 69 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 309 дітей та 282 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 60 679 осіб, методом ІФА – 13 814, експрес-тестами – 43 702.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 642 447.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Харківській (1412), Дніпропетровській (1203), Запорізькій (1019), Львівській (959), Донецькій (899) областях.

За добу 18 жовтня вакциновано проти “ковіду” 193 069 людей. Одну дозу отримали 109 667 людей, повністю імунізовані – 83 402.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 065 762 людини, з них отримали одну дозу – 8 065 760 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 573 564 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 635 480 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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