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У Львові з 18 жовтня посилюють “карантин”: куди не впустять без вакцинації

17/10/2021 12:28

У Львові з понеділка, 18 жовтня, почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

“Складні часи вимагають непростих і оперативних дій. З 18 жовтня Львів житиме за новими карантинними правилами”, – прокоментував відповідне рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мер міста Андрій Садовий.

Львівські школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується установ позашкільної освіти, в тому числі музичних шкіл.
Водночас дитячі садочки працюватимуть і далі, але з додатковими карантинними вимогами та перевірками.

Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.

Проведення масових заходів заборонено – окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до заходу.

Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту. Кількість відвідувачів не повинна перевищувати 50% від загальної кількості місць.

Об’єкти торгівлі, перукарні, салони краси і ТРЦ зможуть працювати лише за умови вакцинації персоналу або наявності негативних ПЛР-тестів. Заповнюваність не може перевищувати половини площ, масковий режим – обов’язковий.

Ресторани, кафе та інші заклади громадського харчування зможуть працювати до 23:00 і лише за умови вакцинації 100% персоналу або наявності у працівників негативних ПЛР-тестів. Заповненість – до 50% від площ, не більше 4 осіб за столиком.

Спортзали працюватимуть також у разі повної вакцинації персоналу, а відвідати їх можна буде лише із сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом. Заповненість – не більше 50%.

Готелі та хостели працюють лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Якщо за 2 тижні епідемічна ситуація не стабілізується, то з 1 листопада обмеження буде посилено ще більше: наприклад, відвідати установи громадського харчування можна буде тільки повністю вакцинованим або тим, хто має чинний результат негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

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Україна

У Львові з 18 жовтня посилюють “карантин”: куди не впустять без вакцинації

У Львові з понеділка, 18 жовтня, почнуть діяти додаткові карантинні обмеження. “Складні часи вимагають непростих і оперативних дій. З 18 жовтня Львів житиме за новими карантинними правилами”, – прокоментував...

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