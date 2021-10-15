До “червоної” карантинної зони перейшли вже п’ять областей України

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла до “червоного” рівня епідемічної небезпеки ще 4 області.
Про це в п’ятницю, 15 жовтня, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі.
“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 18 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей“, – написав він.
Відповідно, комісія постановила застосувати на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки.
Як повідомляла “Новинарня“, з 15 жовтня до червоної зони епіднебезпеки перейшла Херсонська область.
Таким чином, з понеділка в “червоній” зоні будуть п’ять областей України.
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