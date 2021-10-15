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COVID-19: більша частина України – “помаранчева”, одна область перейшла у “червону” карантинну зону

15/10/2021 12:03

Від п’ятниці, 15 жовтня, Херсонська область увійшла до “червоної” зони епідемічної небезпеки, ще 17 областей України відповідають ознакам “помаранчевої” зони.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначив заступник міністра – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, на Херсонщині останніми днями за індикаторними показниками спостерігається перевищення ознак епідемічної небезпеки, що дає підстави для введення червоного рівня.

Так, станом на 14 жовтня показник рівня госпіталізацій у Херсонській області становив 115,1 на 100 тисяч населення, тоді як граничним показником є 60 госпіталізацій на 100 тисяч насеення.

Критеріям помаранчевої зони відповідають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Решта областей та Київ поки що залишаються у жовтій зоні.

Рівень захворюваності на COVID-19, за граничного показника 75 на 100 тисяч населення, по країні становить 461 на 100 тисяч, а зокрема у Києві – 276 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності – у Луганській (871 на 100 тис.), Чернівецькій (868), Херсонській (680) областях.

Нагадаємо, що критично важливим є саме показник госпіталізацій, а не лише захворюваності.

Станом на 14 жовтня показник завантаженості ліжок з киснем, визначений на рівні 65%, перевищено у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській областях.

Як писала “Новинарня“, за добу 14 жовтня в Україні виявлено 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому госпіталізовано 4 947 людей. Померли від ускладнень 202 людини.

Повну вакцинацію (дві дози), за даними МОЗ, в Україні пройшли 6 мільйонів 364 тисячі 933 людини, ще 1,4 мільйона осіб поки що щеплені однією дозою.

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