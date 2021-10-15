Число смертей від “ковіду” в Україні перевищило 60 тисяч. ДИНАМІКА

За минулу добу, вихідний день 14 жовтня, в Україні зареєстрували 13 624 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 15 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 947 осіб (попередньої доби – 4 633).

За офіційними даними, одужала 4 591 особа.

Від ускладнень померли 202 людини.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 610 899 осіб. Із них 2 316 582 людини одужали і 60 137 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 15 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 239,611 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,882 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,577 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 234 180 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 8 831.

Напередодні, в четвер, показник динаміки нових хворих становив +10 839, у середу +9 376, у вівторок +6 225, у понеділок +6 572, у неділю +8601, в суботу +10 294, у минулу п’ятницю +11 401.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 65 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 177 дітей та 170 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 39 886 осіб, методом ІФА – 5 880, експрес-тестами – 35 023.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 482 871.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 492), Дніпропетровській (1 332), Запорізькій (927) областях.

За добу 14 жовтня вакциновано проти “ковіду” 34 897 людей. Одну дозу отримали 19 703 людини, повністю імунізовані – 15 194.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 794 189 людей, з них отримали одну дозу – 7 794 187 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 364 933 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 159 120 щеплень. У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні – невакциновані.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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