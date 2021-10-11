“Трупи доводиться складувати на підлозі”: сепаратисти “ДНР” визнали, що ситуація з коронавірусом – критична

Так зване “міністерство охорони здоров’я” угруповання “ДНР” визнало, що лікарні на окупованій території Донецької області не справляються з кількістю хворих на коронавірус. Лише за офіційними даними, які вочевидь занижені, в ОРДО вже тривалий час щодня помирають близько 80-90 осіб.

Телеграм-канал Dontel про життя непідконтрольних територій показав моторошні кадри з відділення Центральної міської клінічної лікарні №3 міста Донецька по вулиці Овнатаняна, 16. На відео зафіксовано велику кількість трупів у пластикових мішках, які складуються просто на підлозі.

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За даними з соцмереж, у третій лікарні Донецька немає навіть кисню для хворих. Днями лише в цьому медзакладі зафіксували понад 40 смертей за добу.

Джерела каналу повідомили, що в містах, контрольованих “ДНР”, відзначається майже цілковита заповнюваність хворими на “ковід” інфекційних відділень.

“Лікарям вкрай важко, всі працюють на знос. У свою чергу громадяни найчастіше нехтують епідправилами, що теж позначається на кількості хворих. Влада досі не хоче вводити обмеження на відвідування (…) масових заходів, де неконтрольовані скупчення людей. При цьому необхідні гроші на охорону здоров’я все ще не виділяються”, – повідомляє телеграм-канал.

У Донецьку ускладнена робота “швидкої допомоги”, фактично неможлива своєчасна госпіталізація пацієнтів.

За інформацією каналу “Донбасс решаєт”, лише у Миколаївському соборі на Ларинці відспівують майже по 60 небіжчиків щотижня.

У Горлівці ситуація також близька до критичної.

Горлівський блогер Єгор Воронов розповів, що за останній період в окупованому місті пішло з життя кілька лікарів із діагнозом “коронавірус”. Зокрема, померли 58-річна Ірина Ізвєкова, завідувачка педіатричної амбулаторії №8 ЦПМШД №2, та лікар-терапевт вищої категорії поліклініки №2 Наталія Пивоварова.

“Щотижня списки померлих поповнюються не тільки прізвищами лікарів, а й начальників відділів різних служб Горлівки і директорів. Але ж ніхто не веде поіменний облік пересічних горлівчан, які проходять через інфекційні горнила лікарень і завершують шлях у моргах. Дійшло до того, що в аптеках знову стали в дефіциті звичайні одноразові медичні маски. Пора б бити знову в дзвони (як у квітні 2020-го), але… ми звикли”, – констатував Воронов у соцмережі.

Так званий “МОЗ ДНР” у повідомленні в своєму телеграм-каналі охарактеризував ситуацію “як вкрай напружену”. Зазначається, що госпітальні бази продовжують роботу в умовах “колосального навантаження на систему охорони здоров’я”.

“Медпрацівники докладають титанічних зусиль для надання допомоги інфікованим пацієнтам, проте кількість хворих COVID-19 і пневмоніями перевищує можливості системи охорони здоров’я надавати допомогу амбулаторно і стаціонарно”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим в “МОЗ ДНР” рекомендують місцевим жителям не відвідувати місця масового скупчення людей – концерти, кінотеатри, театри, вакцинуватися і дотримуватися протиепідемічних заходів.

Як відомо, жителів ОРДЛО вакцинують малодієвою російською вакциною “Спутник V”.

Офіційна коронавірусна статистика так званої “ДНР” станом на 9 жовтня фіксувала 71,5 тис. хворих на COVID-19 за весь час пандемії, 10,3 тис. активних хворих та близько 5,4 тис. летальних випадків. Очевидно, ці дані є заниженими.

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