Число активних носіїв коронавірусу в Україні зростає два місяці поспіль

За минулу добу, 9 жовтня, в Україні зареєстрували 11 344 нові випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 10 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 712 осіб (попередньої доби – 3 571).

За офіційними даними, одужала 2 581 особа.

Від ускладнень померли 162 людини.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 541 257 осіб. Із них 2 290 427 людей одужали і 58 493 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 10 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 237,249 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,842 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,424 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 192 337 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 8 601.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +10 294, у п’ятницю +11 401, у четвер +7 712, у середу +7 712, у вівторок +5 300, у понеділок +3 591, у неділю +6 358, у минулу суботу +8 137.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 60 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 149 дітей та 122 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 35 671 особа, методом ІФА – 5 434, експрес-тестами – 26 287.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 253 584.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної недуги зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

За добу 9 жовтня вакциновано проти “ковіду” 66 053 людини. Одну дозу отримали 34 183 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 31 870.

Протягом доби працювали 552 мобільні бригади, 2 032 пункти щеплення, 378 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 644 843 щеплення.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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