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Діагностовані випадки:
2541257 +11344
Летальні випадки:
58493 +162
Одужали:
2290427 +2581
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13253584 (+35671). Оновлено: 08:13 10.10.2021
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Число активних носіїв коронавірусу в Україні зростає два місяці поспіль

10/10/2021 11:34

За минулу добу, 9 жовтня, в Україні зареєстрували 11 344 нові випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 10 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 712 осіб (попередньої доби – 3 571).

За офіційними даними, одужала 2 581 особа

Від ускладнень померли 162 людини. 

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.
Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 541 257 осіб. Із них 2 290 427 людей одужали і 58 493 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 10 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 237,249 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,842 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,424 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 192 337 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 8 601. 

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив +10 294, у п’ятницю +11 401, у четвер +7 712, у середу +7 712, у вівторок +5 300, у понеділок +3 591, у неділю +6 358, у минулу суботу +8 137.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 60 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 149 дітей та 122 медпрацівники.

За добу протестовано методом ПЛР – 35 671 особа, методом ІФА – 5 434, експрес-тестами – 26 287.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 253 584.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної недуги зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

За добу 9 жовтня вакциновано проти “ковіду” 66 053 людини. Одну дозу отримали 34 183 людини, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 31 870.

Протягом доби працювали 552 мобільні бригади, 2 032 пункти щеплення, 378 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 людей, з них отримали одну дозу – 7 529 594 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 644 843 щеплення.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Хвороба може супроводжуватися жаром, кашлем, задухою, втратою нюху й іноді смаку, пневмонією. Принаймні у 80% заражених людей захворювання проходить у легкій формі.
В Україні поточний показник летальності – близько 2%.

11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію COVID-19.

3 березня 2020 року в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Інфікованим виявився житель Чернівецької області, який прилетів з Італії разом із дружиною. 20 березня стало відомо, що він вилікувався.

Першу смерть від коронавірусу в Україні зафіксували 13 березня 2020 року: померла 71-річна жінка в лікарні в Радомишлі. Вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім поїхала на Житомирщину.

Карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 в Україні були запроваджені з 12 березня 2020 року.
Із 17-18 березня в Україні закрили кордони, припинили рух метро, міжміське й міжобласне пасажирське сполучення, ввели обмеження на роботу закладів обслуговування й торгівлі, на пересування в населених пунктах та встановили відповідальність за їх порушення.
Із 6 квітня уряд посилив карантинні заходи, а надалі скоригував.
22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня, а після цього – дещо пом’якшив, але продовжив решту карантинних обмежень.
Із 11 травня почалося послаблення карантинних обмежень в Україні. 20 травня уряд запровадив адаптивний карантин до 22 червня (тобто обмежувальні заходи поступово пом’якшуватимуться залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні).
23 травня в Києві запустили у звичайному режимі наземний громадський транспорт, із 25 травня – метро.
Чергові етапи послаблення карантину в Україні почалася 5 червня, а потім – 10 червня. Рішенням уряду від 17 червня адаптивний карантин було продовжено до 31 липня. Надалі його подовжили до кінця літа.

22 серпня президент Зеленський заявив, що “перша хвиля” коронавірусу прийшла в Україну лише зараз.
27 серпня Кабмін продовжив адаптивний карантин, але відмовився від жорстких обмежень по всій Україні.

11 листопада 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що замість адаптивного карантину уряд повертає загальний і також запроваджує жорсткий “карантин вихідного дня”. Ця практика була припинена з 5 грудня, однак влада оголосила “інтелектуальний локдаун” – із 8 по 24 січня 2021 року.

25 січня 2021 року Україна повернулася до тих карантинних обмежень, що діяли в грудні 2020 року.

25 березня МОЗ оновив поділ на карантинні зони: Київ та 10 областей опинилися в “червоній” зоні. Із 5 квітня в Києві поновився жорсткіший локдаун – у метро та інший громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепустками.

Із 1 травня Київ послабив карантин. 7 травня в МОЗ заявили, що ситуація в Україні стабілізувалася, після цього в “червоній” зоні не лишилося областей.

У серпні уряд продовжив карантинні обмеження до 1 жовтня 2021 року, а згодом – до 31 грудня.

23 вересня вся Україна перейшла із “зеленої” зони в “жовту” зону епідобмежень, але зі змінами можливостей для вакцинованих.

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