Нова COVID-хвиля почалася раніше, ніж прогнозував МОЗ, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: пресслужба МОЗ

Нова хвиля COVID-19 розпочалася раніше, ніж прогнозували фахівці Міністерства охорони здоров’я.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає “Голос Америки”.

“Спочатку значне зростання нинішньої хвилі було в західних областях, і ми думали, що буде повторення ситуації осені 2020-го року і весни 2021-го. Але зараз ми бачимо, що Чернівецька область, яка найперша “загорілась” в новій хвилі, вже стабілізувалася. А от східні та південні області дають приріст. Зокрема, Херсонщина, яка дві хвилі пройшла, не виходячи із “жовтого” рівня, навіть у “помаранчевий” не потрапляла… Зараз вона одна із перших, яка може наблизитись до “червоного” рівня”, – сказав Ляшко.

За словами міністра, ця хвиля заражень в Україні почалась раніше, ніж прогнозували в міністерстві, і за своєю інтенсивністю вона вже наближається до показників осені 2020-го.

“Нова циркуляція вірусу, яка і призвела до цієї хвилі, передусім шукає імунонезахищених людей – тобто тих, хто не перехворів на COVID-19, або тих, хто не вакцинований”, – зазначив Ляшко.

Також, за даними МОЗ, зараз 95% усіх виявлених випадків заражень коронавірусом в Україні припадають на штам “Дельта”.

“Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості “Дельти” на території України: інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень”, – сказав Ляшко.

Читайте також:

COVID-19 в Україні: понад 8,8 тис. нових хворих за добу, померли 207 людей