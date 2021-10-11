COVID-19 в Україні: понад 8,8 тис. нових хворих за добу, померли 207 людей

За минулу добу, 10 жовтня, в Україні зареєстрували 8 832 нових випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 11 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 672 осіб (попередньої доби – 3 712).

За офіційними даними, одужали 2 053 особи.

Від ускладнень померли 207 людей.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 550 089 осіб. Із них 2 292 480 людей одужали і 58 700 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 11 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 237,878 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,851 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,473 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 198 909 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 6 572.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив +8601, в суботу +10 294, у п’ятницю +11 401, у четвер +7 712, у середу +7 712, у вівторок +5 300, у минулий понеділок +3 591.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 61 день поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 863 дитини та 78 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 23 675 осіб, методом ІФА – 3 480, експрес-тестами – 24 909.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 277 259.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях.

За добу 10 жовтня вакциновано проти “ковіду” 39 060 людей. Одну дозу отримали 19 277 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 19 783.

Протягом доби працювали 353 мобільні бригади, 1 282 пункти щеплення, 356 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 548 873 людини, з них отримали одну дозу – 7 548 871, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 683 903 щеплення.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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