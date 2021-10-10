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Окупанти обмежили пропуск через єдиний постійно працюючий пункт пропуску з ОРДЛО

10/10/2021 18:32

Маріонеткова проросійська “влада” на окупованій території Луганській області вирішила запровадити нові правила пропуску через контрольний пункт в’їзду та виїзду біля Станиці Луганської – єдиний постійно діючий КПВВ на всю територію ОРДЛО в період карантину. Пропуск громадян буде суттєво обмежено.

Про це повідомляють сепаратистські медіа з посилання на розпорядження так званого “глави ЛНР” Леоніда Пасічника.

Починаючи з 9 жовтня, окупанти дозволяють виїзд на підконтрольну Україні територію лише за списками й на таких підставах: лікування або реабілітація; навчання; необхідність догляду за близькими; похорон родича.

Крім того, в ОРЛО можна в’їхати для участі в “гуманітарних програмах”.

Ці ж правила поширюються і на людей без прописки на окупованих територіях, і пенсіонерів, які постійно їздять через лінію розмежування для отримання українських виплат.

Підставами для згаданих обмежень сепаратисти назвали протидію поширенню коронавірусу.

Читайте великий ілюстрований репортаж “Новинарні” з відеосюжетом:
Єдине робоче. Як живе КПВВ у Станиці Луганській

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