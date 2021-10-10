Світ подолав 60% шляху для виходу з пандемії коронавірусу, – ВООЗ

Людство подолало майже 60% шляху для виходу з пандемії коронавірусу, але поява нових штамів та інші перешкоди можуть значно віддалити завершення пандемії.

Про це заявила провідна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан в інтерв’ю швейцарському виданню Blick, передає “Укрінформ“.

На переконання представниці ВООЗ, говорити, що пандемія скоро завершиться, “передчасно”.

“Для цього існує забагато невідомого… Зокрема, це несподівана поява нових варіантів вірусу”, – пояснила вона.

Свамінатан звернула увагу на те, що в деяких частинах світу дуже високий відсоток вакцинованого населення – 70-80%, тоді як в інших, наприклад у всій Африці, повністю імунізовано менш ніж 4% населення.

“Чим довше ми будемо миритися з такою ситуацією, тим більша ймовірність появи нових варіантів”, – заявила вона.

Науковиця закликала використовувати всі наявні дози для підвищення рівня вакцинації у всьому світі.

Як інформувала “Новинарня“, у світі станом на ранок 10 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 237,249 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,842 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,424 млрд.