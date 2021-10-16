США відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених визнаними вакцинами. “Спутник V” не рахується

Сполучені Штати Америки відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених вакцинами, схваленими регулятором США чи ВООЗ.
Про це з посиланням на The New York Times пише “Європейська правда”.
Іноземні мандрівники, яким був заборонений в’їзд до Сполучених Штатів під час пандемії, зможуть в’їхати в країну з 8 листопада – за умови завершеної вакцинації визнаними вакцинами.
Це стосується мандрівників, які перетинають сухопутні кордони і прилітають у міжнародні аеропорти країни.
Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) вважають повністю щепленими людей після отримання другої дози вакцини Pfizer або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової дози вакцини Johnson&Johnson.
За даними CDC, ті, хто отримав вакцини, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я – такі як вакцина AstraZeneca – також вважаються повністю щепленими. Це ж стосується і щеплених китайськими препаратами Sinovac та Sinopharm.
Оскільки російська вакцина “Спутник V” не входить у екстрений список ВООЗ, зняття обмежень не стосуватиметься людей, які зробили ін’єкції цього препарату.
Невакцинованим іноземцям буде заборонений в’їзд в Сполучені Штати, хоча представник Білого дому заявив, що будуть деякі винятки, зокрема для маленьких дітей.
Іноземцям, які планують вилетіти в Сполучені Штати, необхідно буде довести наявність вакцинації перед посадкою і надати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після в’їзду.
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