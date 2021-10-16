США відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених визнаними вакцинами. “Спутник V” не рахується

Російська вакцина "Спутник V" не схвалена ні Сполученими Штатами, ні ВООЗ

Сполучені Штати Америки відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених вакцинами, схваленими регулятором США чи ВООЗ.

Про це з посиланням на The New York Times пише “Європейська правда”.

Іноземні мандрівники, яким був заборонений в’їзд до Сполучених Штатів під час пандемії, зможуть в’їхати в країну з 8 листопада – за умови завершеної вакцинації визнаними вакцинами.

Це стосується мандрівників, які перетинають сухопутні кордони і прилітають у міжнародні аеропорти країни.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) вважають повністю щепленими людей після отримання другої дози вакцини Pfizer або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової дози вакцини Johnson&Johnson.

За даними CDC, ті, хто отримав вакцини, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я – такі як вакцина AstraZeneca – також вважаються повністю щепленими. Це ж стосується і щеплених китайськими препаратами Sinovac та Sinopharm.

Оскільки російська вакцина “Спутник V” не входить у екстрений список ВООЗ, зняття обмежень не стосуватиметься людей, які зробили ін’єкції цього препарату.

Невакцинованим іноземцям буде заборонений в’їзд в Сполучені Штати, хоча представник Білого дому заявив, що будуть деякі винятки, зокрема для маленьких дітей.

Іноземцям, які планують вилетіти в Сполучені Штати, необхідно буде довести наявність вакцинації перед посадкою і надати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після в’їзду.

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