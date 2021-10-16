СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2623882 +12983
Летальні випадки:
60414 +277
Одужали:
2322456 +5874
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13524231 (+41360). Оновлено: 08:17 16.10.2021
Home / COVID-19 / США відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених визнаними вакцинами. “Спутник V” не рахується

США відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених визнаними вакцинами. “Спутник V” не рахується

16/10/2021 20:00

Сполучені Штати Америки відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених вакцинами, схваленими регулятором США чи ВООЗ.

Про це з посиланням на The New York Times пише “Європейська правда”.

Іноземні мандрівники, яким був заборонений в’їзд до Сполучених Штатів під час пандемії, зможуть в’їхати в країну з 8 листопада – за умови завершеної вакцинації визнаними вакцинами.

Це стосується мандрівників, які перетинають сухопутні кордони і прилітають у міжнародні аеропорти країни.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) вважають повністю щепленими людей після отримання другої дози вакцини Pfizer або Moderna, або через два тижні після отримання одноразової дози вакцини Johnson&Johnson.

За даними CDC, ті, хто отримав вакцини, схвалені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я – такі як вакцина AstraZeneca – також вважаються повністю щепленими. Це ж стосується і щеплених китайськими препаратами Sinovac та Sinopharm.

Оскільки російська вакцина “Спутник V” не входить у екстрений список ВООЗ, зняття обмежень не стосуватиметься людей, які зробили ін’єкції цього препарату.

Невакцинованим іноземцям буде заборонений в’їзд в Сполучені Штати, хоча представник Білого дому заявив, що будуть деякі винятки, зокрема для маленьких дітей.

Іноземцям, які планують вилетіти в Сполучені Штати, необхідно буде довести наявність вакцинації перед посадкою і надати негативний результат тесту на коронавірус протягом трьох днів після в’їзду.

Читайте також:
Норвегія дозволила в’їзд вакцинованим українцям

Чехія дозволила в’їзд вакцинованим українським туристам

Унікальних переглядів: 192

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На проспекті Бандери п’яний водій вантажівки збив двох пішоходів. Історик Олександр Зінченко вижив, його товариш – загинув

В Оболонському районі Києва п’яний водій вантажівки збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери. Внаслідок ДТП постраждав телеведучий і сценарист “Суспільного”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02