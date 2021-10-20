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Шоста область України стала “червоною”

20/10/2021 19:50

Із 23 жовтня Сумська область стає ще одним “червоним” регіоном за поширенням коронавірусу та протиепідемічними обмеженнями.

Про це 20 жовтня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки”, – написав міністр у телеграмі.

Таким чином, Сумщина стала шостою “червоною” областю України. Із 15 жовтня Херсонська область перша з часів весняного локдауну перейшла в зону найбільшої епіденебезпеки через темпи поширення COVID-19. Із 18 жовтня до “червоної” зони долучилися Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Також на засіданні комісії було доручено в Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

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