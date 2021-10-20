Шоста область України стала “червоною”

Хворий на коронавірус у кисневій масці. Фото: пресслужба МОЗ

Із 23 жовтня Сумська область стає ще одним “червоним” регіоном за поширенням коронавірусу та протиепідемічними обмеженнями.

Про це 20 жовтня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки”, – написав міністр у телеграмі.

Таким чином, Сумщина стала шостою “червоною” областю України. Із 15 жовтня Херсонська область перша з часів весняного локдауну перейшла в зону найбільшої епіденебезпеки через темпи поширення COVID-19. Із 18 жовтня до “червоної” зони долучилися Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Також на засіданні комісії було доручено в Чернігівській, Львівській, Рівненській та Житомирській областях посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм, збільшити ліжковий фонд та ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

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