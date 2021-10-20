Україна вийшла на шосте місце у світі за темпом поширення “корони”. І четверте – за смертями

19 жовтня у світі найбільше хворих на коронавірус виявили у США, Великій Британії, Росії й Туреччині. Україна посіла шосте місце із 15 579 новими діагностованими випадками.

Про це свідчать дані на сайті Worldometers.

Зокрема, у США зафіксували майже 72 тисячі, у Британії – понад 43,7 тисячі і в Росії – понад 33,7 тисячі нових інфікувань.

За добовою смертністю від коронавірусу лідирують США (1563) і Росія (1015), третя – Румунія (561), а Україна четверта з 538 смертями за добу.

У Європі Україна четверта за добовим приростом хворих і третя – за летальними випадками.

Читайте також:

В Україні виявили майже 19 тис. нових ковід-хворих за добу, госпіталізовано – 5,5 тис.