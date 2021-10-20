В Україні виявили майже 19 тис. нових ковід-хворих за добу, госпіталізовано – 5,5 тис.

За минулу добу, 19 жовтня, в Україні зареєстрували 18 912 нових випадків коронавірусної хвороби (найбільше після 9 квітня).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 20 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 5 468 осіб (попередньої доби – 2 852).

За офіційними даними, одужали 7 605 осіб.

Від ускладнень померли 495 людей.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 19 жовтня 2021 року – 538.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 20 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 241,553 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,912 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,673 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 261 731 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зросло на 7 265.

Напередодні, у вівторок, показник динаміки нових хворих становив +7 265, у понеділок +5 926, у неділю +7 528, в суботу +6 832, у п’ятницю +8 831, у четвер +10 839, у середу +9 376, у минулий вівторок +6 225.

Число активних хворих на коронавірус в Україні зростає 70 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 447 дітей та 435 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 67 258 осіб, методом ІФА – 14 142, експрес-тестами – 55 955.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 709 705.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225), Донецькій (1040) областях та м. Київ (1023).

За добу 19 жовтня вакциновано проти “ковіду” 226 587 людей. Одну дозу отримали 142 141 людина, повністю імунізовані – 84 446.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 207 903 людини, з них отримали одну дозу – 8 207 901 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 658 010 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 14 865 911 щеплень.

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Читайте також:

ЄС видалить Україну зі списку безпечних держав через спалах коронавірусу, – ЗМІ

Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

Читайте також:

США відкривають в’їзд для іноземців, повністю щеплених визнаними вакцинами. “Спутник V” не рахується