В Україні за добу – більше 16 тис. COVID-хворих, померла 241 людина

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За минулу добу, 7 жовтня, в Україні зареєстрували 16 362 нових випадки коронавірусної хвороби (найбільше з 16 квітня 2021).

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 8 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізована 3 526 осіб (попередньої доби – 3 541).

За офіційними даними, одужали 4 720 осіб. Від ускладнень померли 241 людина.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 514 005 осіб. Із них 2 282 482 людини одужали і 58 081 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 8 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 236,772 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,834 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,395 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 553 дитина та 431 медпрацівник.

За добу протестовано методом ПЛР – 53 211 осіб, методом ІФА – 10 100 осіб, експрес-тестами – 43 558 осіб.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

За добу 7 жовтня в Україні було щеплено проти “ковіду” 127 685 людей. Першу дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані – 66 435 людей.

Протягом доби працювали 936 мобільних бригад, 3 050 пунктів щеплення; 355 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 430 055 щеплень.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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