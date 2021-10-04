В Україні суд виніс перший вирок лікареві за підробку COVID-сертифікатів.
Медик із Павлограда Дніпропетровської області має заплатити 34 000 гривень штрафу і рік не зможе працювати за фахом.
Про це в понеділок, 4 жовтня, інформує пресслужба офісу президента.
Під час селекторної наради з питань протидії пандемії, що відбулася сьогодні за участю глави держави, особливу увагу приділили питанню боротьби з підробкою COVID-сертифікатів.
За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, за тиждень було проведено 13 обшуків, відкрито 12 кримінальних проваджень.
“Також вже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік”, – йдеться в повідомленні.
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