Уряд виділив 25 мільйонів на пропаганду вакцинації від “ковіду”

Ілюстративне фото

Кабінет міністрів виділив 25 мільйонів гривень для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від COVID-19.

Таке рішення ухвалив уряд під час засідання в середу, 6 жовтня, передає “Українська правда”.

Зокрема, Кабмін виділив ці гроші Міністерству культури і інформаційної політики, яке і має займатися пропагандою.

Відзначається, що кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації, нововведення в законодавстві.

Додамо, що станом на 6 жовтня в Україні проти Covid-19 прищепили 7,3 млн людей. Повністю імунізовані – 5,9 млн осіб.

Читайте також:

Україна почне виробляти вакцину проти коронавірусу у 2022 році, – МОЗ