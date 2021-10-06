Уряд виділив 25 мільйонів на пропаганду вакцинації від “ковіду”

Кабінет міністрів виділив 25 мільйонів гривень для проведення інформаційно-комунікаційної кампанії серед населення про вакцинацію від COVID-19.
Таке рішення ухвалив уряд під час засідання в середу, 6 жовтня, передає “Українська правда”.
Зокрема, Кабмін виділив ці гроші Міністерству культури і інформаційної політики, яке і має займатися пропагандою.
Відзначається, що кампанія буде спрямована на інформування населення про важливість вакцинації, місця розташування пунктів вакцинації, нововведення в законодавстві.
Додамо, що станом на 6 жовтня в Україні проти Covid-19 прищепили 7,3 млн людей. Повністю імунізовані – 5,9 млн осіб.
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