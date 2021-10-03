Україна почне виробляти вакцину проти коронавірусу у 2022 році, – МОЗ

Перша вакцина проти коронавірусу українського виробництва має бути виготовлена у 2022 році.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ” з посиланням на телеканал “Дім”.
За словами міністра, в Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та проти COVID-19.
“Це одна з перших. І на етапі підписання меморандум про інвестицію набагато більшу. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина”, – сказав Ляшко.
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