Україна почне виробляти вакцину проти коронавірусу у 2022 році, – МОЗ

Віктор Ляшко

Перша вакцина проти коронавірусу українського виробництва має бути виготовлена у 2022 році.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає “Укрінформ” з посиланням на телеканал “Дім”.

За словами міністра, в Харкові вже розпочався монтаж лінії для виробництва інактивованих вакцин проти грипу та проти COVID-19.

“Це одна з перших. І на етапі підписання меморандум про інвестицію набагато більшу. До кінця цього року ми точно будемо знати чіткі дедлайни виробництва вакцин, але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина”, – сказав Ляшко.

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