В Україні за добу суботи виявили майже 8 тисяч ковід-хворих. Стрибнув показник госпіталізацій

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні зареєстрували 7 967 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 3 жовтня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 300 особи (попередньої доби – 2 692). Показник госпіталізацій, незважаючи на вихідний день, найбільший за останні кілька місяців.

За офіційними даними, одужали 1 483 особи. Від ускладнень померли 126 людей.

Про найвищий добовий показник смертності за весь час епідемії інформували 7 квітня 2021 року – 481.

Антирекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії фіксувався 2 квітня 2021 року – 20 341.

За весь час епідемії коронавірус в Україні офіційно діагностували у 2 455 189 осіб. Із них 2 263 407 людей одужали і 56 775 – померли.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 3 жовтня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 234,623 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 4,797 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 6,284 млрд.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 822 дитини та 88 медпрацівників.

За добу протестовано методом ПЛР – 28 290 осіб, методом ІФА – 4 574 особи, експрес-тестами – 20 950 осіб.

За весь час епідемії в Україні проведено ПЛР-тестувань – 12 950 678.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної недуги зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях. За добу 2 жовтня в Україні було щеплено проти “ковіду” 52 990 людей. Першу дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 24 190. Протягом доби працювали 500 мобільних бригад, 1 706 пунктів щеплення, 385 центрів вакцинації. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

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Нагадаємо, в Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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