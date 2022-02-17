В Україні – 33 330 нових COVID-хворих за добу, від ускладнень померли 259 людей

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За минулу добу, 16 лютого, в Україні зареєстрували 33 330 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в четвер, 17 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 3 284 особи (попередньої доби – 3 640).

За офіційними даними, одужала 27 441 особа.

Від ускладнень померли 259 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 637 260 осіб; одужало – 3 866 755 осіб; летальних випадків – 103 824.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 17 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 417, 750 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,850 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,257 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 666 681 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 5 630.

Напередодні, у середу, показник динаміки нових хворих становив +3 519, у вівторок +6 184, у понеділок +6 513, у неділю +16 090, у суботу +18 004, у п’ятницю +20 143, у минулий четвер +24 786.

Число активних носіїв вірусу зростає 36 діб поспіль (показник нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 2 837 дитини та 962 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 235 891.

Вакцинація

За добу 16 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 66 082 людини.

Першу дозу отримали 18 504 особи, другу дозу – 28 948, додаткову дозу отримали 606, бустерну дозу – 18 024.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687, отримали дві дози – 15 043 831, отримали додаткову дозу – 25 353, бустерну дозу – 617 082 людини.

Загалом проведено 31 317 953 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.