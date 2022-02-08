50% дорослого населення України повністю вакцинувалися проти COVID-19

Кожен другий українець віком від 18 років отримав принаймні дві дози антиковідної вакцини.
Про це під час брифінгу у вівторок, 8 лютого, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації”, – зазанчає МОЗ.
Зі слів міністра, на 2022 рік заплановано охопити щепленнями 70% дорослого населення країни, зокрема 80% людей старшого віку, для яких коронавірусна хвороба може бути особливо небезпечною.
Також МОЗ із посиланням на брифінг Ляшка зазначає, що:
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!