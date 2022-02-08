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50% дорослого населення України повністю вакцинувалися проти COVID-19

08/02/2022 12:44

Кожен другий українець віком від 18 років отримав принаймні дві дози антиковідної вакцини.

Про це під час брифінгу у вівторок, 8 лютого, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Кожен другий дорослий українець отримав повний курс вакцинації”, – зазанчає МОЗ.

Зі слів міністра, на 2022 рік заплановано охопити щепленнями 70% дорослого населення країни, зокрема 80% людей старшого віку, для яких коронавірусна хвороба може бути особливо небезпечною.

Також МОЗ із посиланням на брифінг Ляшка зазначає, що:

  • В Україні змінили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19.
  • Через 5 днів із дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова — відсутність симптомів.
  • Робити ПЛР-тест для завершення самоізоляції не обов’язково.
  • Якщо минуло не менше 5 днів, а ви отримали негативний результат ПЛР-тестування — це підстава для завершення самоізоляції.
  • Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику
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