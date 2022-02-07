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В Україні змінили терміни лікування COVID-хворих

07/02/2022 16:50

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторного і стаціонарного лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ у понеділок, 7 лютого.

Міністерство внесло зміни до наказу № 722 “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”, якими скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування.
Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту.

Відтепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР.

“Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР. Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати. Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування”, – зазначили у міністерстві.

Окрім того, змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.

Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом.

Також в умовах червоного рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування і тяжких наслідків захворювання. Контактами високого ризику вважатимуться члени сім’ї інфікованого, вразливі контактні особи за станом здоров’я, а також особи, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику – лікарнях та установах довготривалого догляду.

“Ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику”, – додали у міністерстві.

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