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Україна отримала першу партію таблеток “молнупіравір” від коронавірусу

06/02/2022 12:21

Україна отримала 60 тисяч курсів препарату “Молнупіравір” від COVID-19.

Про це в неділю, 6 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“Це новий для України підхід у боротьбі з COVID-19, адже «Молнупіравір» — це пігулки. Тому до ліків немає особливих вимог зберігання і їх зручно приймати”, – ідеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що до кінця квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату.

“Першочергово ці ліки призначатимуть пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.
Найближчим часом Міністерство охорони здоров’я України розподілить ліки та відправить їх у регіони”, – зазначили в МОЗ.

Що відом про молнупіравір

Препарат “Молнупіравір” виготовляє компанія Merck & Co (США, Нью-Джерсі).

Він пройшов клінічні випробування і добре зарекомендував себе як препарат, який використовується для лікування COVID-19 легкого та середнього ступенів тяжкості у дорослих.

“Це противірусний препарат прямої дії, що запобігає розмноженню вірусу. Його використовують для лікування COVID-19 насамперед у групах ризику, щоб убезпечити хворих від переходу від легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та тяжкого”, – повідомляли у МОЗ у відповідь на інформаційний запит “Радіо Свобода”.

Препарат випускається у капсулах по 200 мг і не потребує спеціальних умов зберігання.

Низка країн ЄС, а також Велика Британія та США вже застосовують цей американський лікарський засіб н для вразливих груп “ковідних” пацієнтів, які:

  • мають надмірну вагу;
  • старші 60 років;
  • хворіють на цукровий діабет;
  • мають серцеві недуги.

“Молнупіравір” – противірусний препарат прямої дії, він блокує фермент, який необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Це запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу захворювання.

Найбільш дієвим цей препарат є в перші кілька днів, навіть годин, відколи у пацієнта з’явилися перші симптоми недуги.

Використання “Молнупіравіру” дозволить знизити смертність “ковідних” хворих.

Серед переваг препарату – зручна лікарська форма і нетривалий курс прийому (до 5 днів).

Для України його придбали за бюджетні кошти.

Виробник заявляв, що ці таблетки працюють і проти коронавірусу штаму “Омікрон”.

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