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В Україні зареєстрували таблетки від COVID-19

26/01/2022 17:54
Ліки таблетки пігулки

Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало препарат для лікування COVID-19 молнупіравір для екстреного застосування.

Про це повідомила пресслужба відомства в середу, 26 січня.

Молнупіравір використовують для лікування COVID-19, в першу чергу, у груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

“Ми почали готуватися до чергової хвилі ковіду завчасно. Тому ще минулого року розпочали перемовини щодо закупівлі 300 тисяч курсів препарату молнупіравіру”, — зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

І додав, що поставок цього обсягу препарату очікують “найближчим часом”.

Довідково:
Молнупіравір — це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Американська фармкомпанія Merck представила його у формі таблеток. Їх можна буде вживати вдома, щоб на ранніх етапах запобігти тяжкому перебігу хвороби.

Клінічні дослідження показали, що препарат є найбільш ефективним на ранніх стадіях захворювання, тому його рекомендують застосовувати якомога швидше після підтвердження COVID-19 і протягом п’яти днів після появи симптомів.

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Україна
Ліки таблетки пігулки

В Україні зареєстрували таблетки від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало препарат для лікування COVID-19 молнупіравір для екстреного застосування. Про це повідомила пресслужба відомства в середу, 26 січня. Молнупіравір використовують для лікування COVID-19, в першу...

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