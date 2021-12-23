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США схвалили таблетки Pfizer для лікування COVID-19

23/12/2021 12:32

Регулятори охорони здоров’я США схвалили випуск і застосування таблеток Paxlovid проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer, якими можна лікуватися вдома.

Про це інформує АР.

Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) дозволило препарат Pfizer для дорослих і дітей віком від 12 років з позитивним тестом на COVID-19 і ранніми симптомами.

Регулятор заявив, що таблетки Paxlovid виявилися ефективним лише за умови застосування протягом п’яти днів після появи симптомів коронавірусу.

Наголошується, що таблетки Pfizer були ефективні майже на 90% у запобіганні госпіталізаціям і смертям серед пацієнтів з групи ризику.

Як зазначається, на зараз препарат є найшвидшим способом лікування COVID-19 на ранній стадії.

Наразі Pfizer має 180 тисяч курсів лікування, доступних у всьому світі. У 2022 році компанія планує виготовити 80 мільйонів курсів у всьому світі за контрактами з Британією, Австралією та іншими країнами.

Очікується, що невдовзі також отримає дозвіл для застосування і противірусна таблетка від Merck.

Нагадаємо, раніше управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило перший ін’єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції, який можна вводити раз на два місяці замість щоденних таблеток.

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