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У США стартували випробування вакцини проти раку грудей

28/10/2021 18:34

В американському місті Клівленд розпочали клінічні випробування вакцини проти раку грудей — найпоширенішого онкозахворювання серед жінок.

Про це повідомила Клівлендська клініка, яка проводить випробування.

Препарат призначений для запобігання потрійно негативного раку молочної залози (ПНРМЗ). Раніше препарат показав позитивні результати під час досліджень на мишах.

Під час першого етапу випробування на людях вчені мають визначити правильне дозування для пацієнтів та дослідити її ефективність. На першому етапі залучать 18-24 людини (здебільшого жінок), у яких діагностували ПНРМЗ упродовж останніх трьох років і наразі вони вилікувалися від раку, але мають високий ризик рецидиву.

Учасники отримають три дози вакцини — по одній кожні два тижні. Їм робитимуть аналізи крові та робитимуть фізичні обстеження, щоб відстежити побічні ефекти.

“Спершу ми будемо вводити дози одному-трьом пацієнтам і контролювати їх здоров’я. Якщо в них не буде проблем, тоді будемо вводити наступну дозу”, — сказав онколог Томас Бадд, який є головним автором дослідження.

Якщо перший етап випробування виявиться ефективним, надалі залучать людей із групи ризику розвитку раку молочної залози.

“Коли ми з’ясуємо побічні ефекти та дозування, ми хочемо вивчити пацієнтів, які мають генетичний ризик розвитку потрійно негативного раку молочної залози”, — зазначив Томас Бадд.

Науковці попереджають, що вакцина є експериментальною, тому невідомо, наскільки вона буде ефективною і невідомо, коли препарат буде широко доступним. За словами Бадда, на розробку можуть знадобитися роки.

“Потрібні роки, щоб побачити, чи запобігаєте ви раку, який може виникнути протягом життя. Але ми повинні з чогось починати”, — сказав науковець.

Довідково:
У 2020 році рак грудей діагностували у 2,3 мільйона жінок, 685 тисяч жінок померли. Станом на кінець 2020 року у світі є 7,8 мільйона жінок, у яких діагностували захворювання за останні 5 років.
Рак грудей діагностують по всьому світу в жінок будь-якого віку після статевого дозрівання, однак ризик зростає у старшому віці.
В Україні станом на 2019 рік зафіксували 14,8 тисячі випадків раку молочної залози: 14,7 тисячі жінок та 135 чоловіків. Померли — 5,4 тисячі людей.

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