Стань зіркою свого життя – лікуйся безоплатно: як побороти рак, не маючи великих грошей

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Наталія Гуран

Голова громадської організації “Ліки контроль”

В усьому світі до пропагування раннього виявлення онкологічних захворювань, лікування та реабілітації залучають зірок шоу-бізнесу. Кожна і кожен з нас чув історії успіхів у лікування раку від закордонних та вітчизняних зірок: Кайлі Міноуг, Синтії Ніксон, Джейн Фонди, Алли Мазур, Яніни Соколової.

Розголос профілактики раку грудей у Анжеліни Джолі спричинив “ефект Анджеліни Джолі” – масову діагностику серед жінок.

Але коли мова заходить про лікування в Україні, зіркові історії навпаки, можуть стати неабияким демотиватиром. Особливо коли ти живеш у невеликому містечку, отримуєш мінімальну зарплату, щодня бачиш у соцмережах оголошення про збір коштів для лікування раку з сумами по 200-300 тисяч гривень і більше та розумієш примарність своїх шансів пролікуватися так, як зірки.

Серед українців і досі побутує міф, що “рак” – це невиліковний діагноз. Люди досі сприймають його як непоправну біду, збір коштів у соцмережах, важкі страждання. А одужання – радше як диво.

Чи все так безнадійно?

Щодня 40 жінок в Україні дізнаються про свій діагноз: “рак молочної залози” (РМЗ). І для багатьох він звучить як вирок. Хоча рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% випадків, а сучасні дослідження говорять про успіх навіть у 98% випадків.

Вже кілька років держава централізовано закуповує та розподіляє по регіонах лікарські засоби, у тому числі для лікування РМЗ. Потреба в лікарських засобах покривається на 100%. Але водночас за даними дослідження “Індекс здоров’я-2019”, кожен шостий українець (17,7%) відмовляється від отримання медичної допомоги через побоювання щодо вартості лікування. 18% жінок зменшують кількість препаратів через брак коштів.

Що змінилося?

З 1 квітня 2020 року стартував другий етап медичної реформи, що докорінно змінив принцип оплати за надання медичної допомоги. Втім, як свідчить опитування ГО “Афіна. Жінки проти раку”, значній частині пацієнтів (понад 50%) досі відмовляють у безплатному лікуванні, змушуючи їх сплачувати за послуги, які мають надаватися безоплатно.

Щоб зорієнтувати пацієнток і пацієнтів у можливостях безоплатного лікування раку молочної залози, ГО “Ліки Контроль” за участі ГО “Афіна. Жінки проти раку” створили спеціальний чат-бот.

Чат-бот “Лікуйся” працює у Telegram та у Viber.

Він допоможе просто й швидко розібратися, за які медичні послуги пацієнти точно не повинні платити з власної кишені, адже їх оплачує Національна служба здоров’я України. І зорієнтуватися, в якому медичному закладі, які медичні послуги і в якому обсязі можна отримати безоплатно.

Це стосується послуг як із діагностики онкологічних захворювань, так і з їх лікування.

Тож відмовлятися від боротьби з хворобою з остраху перед значними витратами точно не варто. Адже лікування раку доступне не тільки для багатих і знаменитих, а й для звичайних людей з середнім і низьким рівнем достатку.

У цьому на власному досвіді переконалися жінки, які для проєкту “Стань зіркою свого життя – Лікуйся безоплатно” поділилися своїми історіями лікування раку молочної залози й отримання безоплатних медпослуг в Україні.

Ксенія

40 років

м. Київ

Маркетолог, волонтерка

Мама двох дітей

В діагнозі – 3 роки

Ксенія виявила пухлину під час самообстеження. Первинну діагностику проходила у приватній клініці.

Чоловік, дізнавшись її діагноз, став найбільшою підтримкою.

Не очікувала, що для лікування в державному онкоцентрі є препарати. В лікарні їй про це повідомили та призначили схему лікування.

Оперувалася в приватній клініці.

Всі курси променевої терапії

отримувала в державному онкоцентрі безоплатно,

без благодійних внесків та хабарів.

Ксенія – волонтерка групи підтримки онкопацієнток.

Знає жінок, що кидали лікування через брак коштів. Цьому, на жаль, сприяли лікарі, які не повідомляли про можливість отримати безплатні препарати, та ще й перепродавали ліки пацієнтам.

“Крім саботажу медичної реформи лікарями, біда в тому, що пацієнти не хочуть скаржитися і добиватися реалізації своїх прав законним шляхом. Хочу допомогти жінкам, які дізналися діагноз і тепер розгублені. Щодня в групу підтримки онкопацієнток приходять нові люди і ставлять одні й ті ж питання. За відповідями скеровую їх у чат-бот “Лікуйся”», – розповідає жінка.

Оксана

47 років

м. Подільськ (Одеська область)

Зв’язківець прикордонного загону

Мама дорослого сина

Діагноз РМЗ встановлено в кінці 2020 року (через пів року після початку впровадження медреформи у спеціалізованих закладах охорони здоров’я)

Оксана також виявила пухлину самостійно. Але пів року відкладала звернення до лікаря. А після того, як їй встановили діагноз, була вимушена відкласти лікування ще більш на три місяці – через локдаун та неможливість дістатися до лікарні.

Всі обстеження робила платно і не знала про можливості безоплатної діагностики.

Почала лікування в Одеському онкоцентрі, але, не витримавши нелюдського ставлення, вирішила їхати в Київ (пацієнтські ГО вже ініціювали перевірку якості надання медичних послуг Одеським онкоцентром – “Н”). Зараз лікується в Національному інституті раку і рада тій людяності, яку виявляють кияни.

Оксана пройшла 8 курсів хіміотерапії (всі препарати отримала безплатно) і опромінення – також без оплат.

Зараз отримує терапію препаратом Трастузумаб (Trastuzumab), що закуповується державою централізовано. Із 18 призначених курсів жінка вже пройшла 14. Препарат отримує безкоштовно. Ринкова вартість одного курсу лікування Трастузумабом становить, в середньому, 12 тисяч гривень.

Вікторія

50 років

м. Пирятин (Полтавська область)

Експертка з туризму

В діагнозі – з 2017 року (ремісія 3,5 роки)

Коли Вікторії діагностували рак молочної залози, про медичну реформу тільки почали говорити. Тому діагностика, хірургічне лікування та хіміотерапія були платними.

Схема лікування включала 18 курсів лікування препаратом Трастузумаб. На час лікування в Україні був зареєстрований тільки один препарат з цією діючою речовиною і його вартість в аптеках становила від 43 тисяч гривень за один флакон. Курс лікування – 774 тисяч гривень…

“Чоловік був зі мною на кожній процедурі. Ми обоє спортсмени, тому проти онкології боролися командою. Дізналися, що призначений мені препарат суттєво дешевший за кордоном, тому на час мого лікування ми з чоловіком стали «контрабандистами». В лікарні була державна програма, і 6 курсів мені дали безплатно. За все решту платили, і це було дуже непросто”, – пригадує Вікторія.

Більше історій – на сайті ГО “Ліки контроль”.

Окрім того, протягом жовтня відеоролики проєкту демонструватимуться у мережі кінотеатрів Мультиплекс.

У ТРЦ “Проспект” до кінця жовтня демонструватиметься виставка фотопроєкту візуальних ілюзій “Стань зіркою свого життя – Лікуйся безоплатно”.

Адреса: Київ, вул. Гната Хоткевича, 1-В.

Довідка

За програмою медичних гарантій на 2021 рік до пакетів послуг включено такі безплатні медичні послуги:

Діагностика

Хірургічне лікування

Хіміотерапія препаратами, включеними до Національного переліку основних лікарських засобів, та препаратів, що закуповуються державою централізовано (у тому числі гормонотерапія для профілактики рецидиву)

Променева терапія

Контрольні огляди після лікування

Детальніше – в чат-боті “Лікуйся” та на сайті НСЗУ.

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