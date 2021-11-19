СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3304058 +20050
Летальні випадки:
80231 +725
Одужали:
2726521 +22304
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15461886 (+113106). Оновлено: 08:12 19.11.2021
Home / COVID-19 / У ЄС схвалили перші таблетки від коронавірусу

У ЄС схвалили перші таблетки від коронавірусу

19/11/2021 21:21

Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат “Молнупіравір” від американського фармацевтичного гіганта MSD.

Про це йдеться у заяві агентства в п’ятницю, 19 листопада, повідомляє “Європейська правда”.

“Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як молнупіравір або MK 4482) для лікування COVID-19. Ліки, які наразі не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що таблетки слід вводити в курс лікування якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

На початку листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат “Молнупіравір”.

За інформацією виробника, засіб знижує здатність коронавірусу розмножуватися в клітинах організму і таким чином уповільнює подальший розвиток COVID-19.

EMA також оголосила про початок процедури перевірки таблеток від коронавірусу Paxlovid від американського фармацевтичного гіганта Pfizer.

За словами виробника, препарат знижує ймовірність госпіталізації або смерті на 89% у пацієнтів з високим ризиком після коронавірусної інфекції.

Читайте також:
Британія першою у світі схвалила таблетки від COVID-19

Унікальних переглядів: 19
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

НАЗК відновило держфінансування партії “Голос”

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відновило державне фінансування політичної партії “Голос”, призупинене на початку 2021 року. Про це в п’ятницю, 19 листопада, повідомляє пресслужба політсили. “Ще від...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse