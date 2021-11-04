Британія першою у світі схвалила таблетки від COVID-19

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Велика Британія перша у світі схвалила препарат “Молнупіравір” проти COVID-19. Його можна приймати вдома.

Про затвердження ліків повідомило Агентство з регулювання лікарських засобів та медичних товарів (MHRA) у четвер, 4 листопада, інформує “Європейська правда”.

“Противірусний препарат Lagevrio (“Молнупіравір”) є безпечним та ефективним у зниженні ризику госпіталізації та смерті у людей із легкою та середньою формою тяжкості COVID-19, що мають підвищений ризик розвитку тяжкого захворювання”, – повідомило агентство.

До таких факторів ризику належать ожиріння, літній вік (більше 60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

Препарат, розроблений компаніями Ridgeback Biotherapeutics та Merck Sharp&Dohme (MSD), перешкоджає реплікації вірусу.

Завдяки підтримці низького рівня вірусу в організмі зменшується важкість перебігу захворювання.

На основі даних клінічних випробувань вдалось з’ясувати, що препарат найбільш ефективний при прийомі на ранніх стадіях інфікування. Тому MHRA рекомендує використовувати його якнайшвидше після позитивного результату тесту на COVID-19 і протягом п’яти днів після появи симптомів.

“Сьогодні історичний день для нашої країни, адже Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила противірусний препарат, який можна приймати вдома від COVID-19. Це змінить правила гри для найбільш вразливих та людей з ослабленим імунітетом, які невдовзі зможуть отримати новаторське лікування”, – сказав міністр охорони здоров’я Британії Саджид Джавід.

“Молнупіравір” є першим противірусним препаратом від COVID-19, який можна приймати у вигляді таблеток, а не вводити внутрішньовенно.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) наприкінці жовтня почало прискорену процедуру вивчення цього препарату для лікування COVID-19 у дорослих.

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