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Уряд дозволив витрачати “ковідну” тисячу впродовж дев’яти місяців

09/02/2022 19:49

Уряд збільшив термін використання коштів у рамках “єПідтримки” за вакцинацію з 4 до 9 місяців.

Про це представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі в середу, 9 лютого.

“Кабінет Міністрів України прийняв рішення внести зміни до Постанови “Деякі питання надання допомоги в рамках Програми “єПідтримка”, якими передбачив наступне: надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації; надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг”, – ідеться у повідомленні.

Крім того, уряд збільшив термін використання коштів у рамках “єПідтримки” за вакцинацію. Тепер їх можна буде витратити упродовж не чотирьох, а дев’яти місяців із дня зарахування.

Як писала “Новинарня“, державну програму “ЄПідтримка” розширюють на підлітків.

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