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Вакциновані пенсіонери отримають від держави смартфон, – Зеленський

08/02/2022 11:45

З весни цього року в Україні запустять нову державну програму – єСмартфон. Всі вакциновані українці старші 60 років безкоштовно отримають сучасний смартфон із пільговим тарифом.

Про це на відкритті третього “Дія Саміту” повідомив президент Володимир Зеленський у вівторок, 8 лютого.

“Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф”, – заявив Зеленський.

Очікується, що програмою зможуть скористатися 8,5 млн громадян. Фахівці “Дії” навчать користуватися девайсами.

“Це наша мрія, і це вже реальність, це шлях до головної нашої мети – доступ Інтернету для всіх громадян України. Держава в смартфоні длія всіх”, – заявив президент.

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