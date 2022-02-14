В Україні за добу – майже 17 тис. хворих на COVID. Померли 142 людини

Фото Стаса Козлюка

За минулу добу, 13 лютого, в Україні зареєстрували 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в понеділок, 14 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 270 осіб (попередньої доби – 3 935).

За офіційними даними, одужало 9 338 осіб.

Від ускладнень померли 142 людини.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 4 лютого 2022 року – 43 778.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у кілька разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 542 693 особи; одужало – 3 788 395 осіб; летальних випадків – 102 950.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 13 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 411, 744 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,816 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,197 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 651 348 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 6 513.

Напередодні, в неділю, показник динаміки нових хворих становив +16 090, у суботу +18 004, у п’ятницю +20 143, у четвер +24 786, у середу +20 954, у вівторок +18 905, у минулий понеділок +18 239.

Число активних носіїв вірусу зростає 33 доби поспіль (показник нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 1 447 дитина та 252 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 26587; методом ІФА — 1873; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31915.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 19 060 801.

Вакцинація

За добу 12 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 18 938 людини.

Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.