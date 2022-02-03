В Україні – новий антирекорд інфікованих “ковідом”

Фото Стаса Козлюка

За минулу добу, 2 лютого, в Україні зареєстрували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які у четвер, 3 лютого, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 4 136 осіб (попередньої доби – 4 314).

За офіційними даними, одужало 9 380 особи.

Від ускладнень померли 210 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” повідомляли 29 січня 2022 року – 37 351.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838. Нині цей показник у 5-6 разів нижчий, ніж на осінньому піку.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 169 897 осіб; одужало – 3 650 854 особи; летальних випадків – 100 809.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 3 лютого 2022 року лабораторно зафіксовано понад 384, 912 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,701 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 10,151 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 418 234 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих збільшилося на 30 030.

Напередодні, в середу, показник динаміки нових хворих становив +24 916, у вівторок +21 741, у понеділок +17 602, у неділю +21 269, у суботу +30 039, у п’ятницю +28 122, у минулий четвер +27 002.

Число активних носіїв вірусу зростає 22 доби поспіль (показних нових хворих перевищує суму одужалих і померлих).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” в Україні захворіли 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 101202; методом ІФА — 7505; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 81928.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 18 308 056.

Вакцинація

За добу 2 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 73 195 людини.

Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938 людей, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну дозу – 398 374 людини.

Загалом проведено 30 514 023 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.