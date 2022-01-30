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Німеччина посилила правила в’їзду для українців

30/01/2022 19:06

Німеччина з 30 січня оголосила Україну зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха, пише DW.

Згідно з новими правилами, починаючи з 30 січня невакциновані люди, що в’їжджають на територію Німеччини з України, мають відбути 10-денний карантин. Через п’ять днів можна зробити тест COVID-19, і якщо він буде негативним, то з карантину можна вийти “достроково”.

Водночас це правило не стосується тих, хто має сертифікат про повну вакцинацію або одужання від COVID-19.

Щоб не відбувати карантин, перед в’їздом у Німеччину необхідно зареєструватися на відповідномусайті і внести туди свої дані про вакцинацію.

Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п’яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус.

Ці вимоги стосуються осіб із будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів перед в’їздом до ФРН відвідували країни зі списку високого ризику, куди тепер входить і Україна.

Зонами високого епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження коронавірусом є особливо високою. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою.

Окрім України, з 30 січня до списку країн високого ризику увійшли також Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

Ці обмеження діятимуть до 3 березня, після чого будуть переглянуті.

Нагадаємо, Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року, коли її виключили звідти у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

Як писала “Новинарня“, впродовж січня кількість інфікованих на коронавірус в Україні зростає. Так за добу, 29 січня зареєстровано 24 508 нових випадків COVID-19. Водночас кількість летальних випадків від коронавірусного захворювання на добу порівняно з осінню 2021 року навпаки, суттєво знизилася.

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