Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику

Із неділі, 9 січня, Україна не входитиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха, передає “Німецька хвиля“.

Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН із 10 жовтня 2021 року. В’їзд дозволявся в разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від COVID-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації.

Ті, хто мали право на в’їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише за п’ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Із 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до подорожувальників з України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в’їзду до Німеччини: усі старші за шість років зобов’язані пред’явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про недавнє одужання.

Тим часом 7 січня, на тлі поширення омікрон-варіанту коронавірусу, влада в Німеччині посилила правила відвідування ресторанів, кафе та барів.

Щеплені бустерною дозою вакцини проти COVID-19 зможуть відвідувати заклади громадського харчування без обмежень. Вакциновані двома дозами та ті, хто перехворів коронавірусом, мають пред’явити негативний тест на коронавірус.

Водночас правила карантину для тих, хто перебував у контакті з інфікованим, а також правила ізоляції хворих на COVID-19, у Німеччині послабили. За наявності бустерного щеплення, люди, які контактували з носіями коронавірусу, будуть звільнені від карантину.

Звільнення поширюється і на тих, хто контактував із хворими, які пройшли повторний курс вакцинації або повторно перехворіли на протягом останніх трьох місяців. Для всіх інших залишається чинним 10-денний карантин, тривалість якого можна скоротити до семи днів за умови пред’явлення негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц і глави земельних урядів зійшлися на думці, що у ФРН необхідно запровадити загальну обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу. Однак для цього необхідно внести зміни до законодавства.

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