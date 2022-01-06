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В Україні дозволили бустерну дозу всім повнолітнім охочим

06/01/2022 13:59

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про бустерну дозу для всіх вакцинованих проти COVID-19, що досягли 18-річного віку.

Як передає “Новинарня“, про це урядовець повідомив у четвер, 6 січня, в фейсбуці.

“Підписав наказ Міністерства охорони здоров’я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися“, – написва Ляшко.

Міністр наголосив, що бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу “Омікрон”.

Бажаний період введення від 6 до 9 місяців від дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення.

Згенерувати його можна буде в “Дії” орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

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