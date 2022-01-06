В Україні – понад 6,6 тис. нових COVID-хворих за добу, від ускладнень померли 187 людей

За минулу добу, 5 січня, в Україні зареєстрували 6 632 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в середу, 6 січня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 028 осіб (попередньої доби – 1 366).

За офіційними даними, одужала 9 121 особа.

Від ускладнень померли 187 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 689 291 особа; одужало – 3 500 914; летальних випадків – 96 896.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 6 січня 2022 року лабораторно зафіксовано понад 297,867 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,465 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 9,309 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 91 481 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 2 676.

Напередодні, в середу, показник динаміки нових хворих становив -4 141, у вівторок -2 018, у понеділок -847, у неділю -494, у суботу -1 237, у п’ятницю -4 717, у минулий четвер -5 362.

Число активних хворих по Україні спадає 49 днів поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 240 дітей та 182 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР — 32 812; методом ІФА — 4 943; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 304.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 898 750.

Вакцинація

За добу 5 січня в Україні вакцинували проти “ковіду” 104 844 особи.

Першу дозу отримали 29 997 людей, дозу – 70 164, додаткову дозу отримали 643, бустерну – 4 040.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 778 321 людину, з них отримали першу дозу – 14 78 319, отримали дві дози – 13 905 862, отримали додаткову дозу – 5 399, бустерну дозу – 11 596.

Загалом проведено 28 701 176 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.

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