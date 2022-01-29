Італія продовжила заборону на в’їзд українцям через “ковід”

Уряд Італії у зв’язку з коронавірусними обмеженнями продовжив заборону на в’їзд для громадян України без нагальної потреби. Ця заборона стосується зокрема й тих українців, які пройшли повний курс вакцинації.

Про це інформує сайт Міністерства закордонних справ Італії у суботу, 29 лютого.

Згідно з оновленими даними, Україна відсутня у переліку країн категорії D, громадяни яких можуть відвідувати територію Італії з будь-якою метою. Тож із 1 лютого до 15 березня 2020 року Україна й надалі належатиме до країн категорії E, для яких можливий в’їзд до Італії лише з поважної причини.

Виняток і надалі робитимуть лише для українців, які мають посвідку на проживання в Італії, їдуть з офіційним працевлаштуванням, для лікування або навчання чи мають “підтверджені та стабільні” особисті стосунки з громадянами Італії.

Водночас Італія спростила правила в’їзду з країн категорії C (країни Шенгенської зони). Громадянам цих країн не потрібно буде надавати негативний тест за наявності вакцинації, передає “Суспільне”.

Передісторія

Італія на період з 16 грудня 2021 року до 31 січня 2022 року заборонила в’їзд до країни навіть вакцинованим проти коронавірусу громадянам України. Такі обмеження італійський уряд країни запровадив через поширення більш заразного штаму “омікрон”.

Станом на кінець січня 2022 року, коли спливає період обмежень для українців, Італія залишається в першій трійці країн Європи з найбільшим числом нових випадків “ковіду”. Але в Італії новий пік епідемії вже минає, тоді як в Україні ще набирає розмаху.

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