СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3578557 +8109
Летальні випадки:
91958 +356
Одужали:
3259316 +26307
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16371425 (+38008). Оновлено: 08:14 15.12.2021
Home / COVID-19 / Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

15/12/2021 18:16

Від четверга прикордонна служба Італії припинить допуск подорожуючих з України, що їдуть до Італії з “необов’язковою” метою.

Таке рішення ухвалив уряд Італії під час чергового перегляду правил в’їзду через поширення коронавірусного штаму “Омікрон”, пише “Європейська правда”.

За рішенням, що було ухвалене 14 грудня, Україну перенесли до групи держав Е, щодо якої діє заборона на в’їзд для більшості пасажирів.

В’їзд буде дозволений тільки для громадян Італії або держав ЄС, членів родини або тих, хто має “усталені відносини” з мешканцями Італії, а також для тих, хто прямує на роботу, навчання, спортивні змагання тощо.

Втім, навіть ці особи мають пройти 10-денний карантин після прибуття до Італії, незалежно від вакцинації.

Перехідний період для запровадження нових правил має завершитися в ніч на 16 грудня.

Оновлені правила в’їзду, у відповідності до оприлюдненого наказу міністерства охорони здоров’я Італії, з яким ознайомилася Європравда, мають діяти до 31 січня 2022 року. Втім, це не гарантує, що у оновлених правилах заборона буде знята.

Італія запровадила також жорсткіші правила в’їзду туристів з ЄС та вимагатиме тест навіть від вакцинованих мандрівників. Рішення уряду вже викликало незадоволення Єврокомісії.

Читайте також:
“Червоного списку” не буде: Єврокомісія рекомендує пускати в ЄС всіх вакцинованих туристів з третіх країн

Унікальних переглядів: 52
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На кінофестивалі “Санденс” покажуть фільм “Клондайк” про катастрофу MH17

Світова прем’єра фільму “Клондайк” про події війни на Сході України та катастрофу рейсу MH17 відбудеться на міжнародному кінофестивалі “Санденс”. Драма українсько-турецької режисерки Марини Ер Горбач стане першою українською ігровою...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse