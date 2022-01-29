В ЗСУ за добу захворіли на “ковід” майже 900 людей

У Збройних силах України зафіксовано новий “антирекорд” за показником заражень на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

За минулу добу (28 січня) зареєстровано 892 нових випадки захворювання на “ковід”.

Як передає “Новинарня“, про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

Від початку тижня, з урахуванням робочих днів, ішлося про 587 (пн), 816 (вт), 724 (ср), 777 (чт) та 892 (пт) нових зареєстрованих носіїв вірусу за добу.

Зазначається, що станом на ранок 29 січня 2022 року в армії хворіє 5 341 особа з коронавірусом. Це також найбільший показник від початку епідемії.

Всього з весни 2020 року одужало 34 795 армійців, летальних випадків — 112.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 1 019 осіб.

Від початку року від коронавірусних ускладнень помер лише один армієць (з урахуванням цивільних працівників).

Дається взнаки високий рівень щеплень у війську.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 238 978 осіб отримали одну дозу вакцини, дві дози – 233 548 осіб (зі штатної чисельності 261 тис. осіб).

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