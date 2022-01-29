СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4017961 +37351
Летальні випадки:
100031 +149
Одужали:
3615257 +7163
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17942426 (+94294). Оновлено: 08:15 29.01.2022
Home / COVID-19 / В ЗСУ за добу захворіли на “ковід” майже 900 людей

В ЗСУ за добу захворіли на “ковід” майже 900 людей

29/01/2022 15:49

У Збройних силах України зафіксовано новий “антирекорд” за показником заражень на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

За минулу добу (28 січня) зареєстровано 892 нових випадки захворювання на “ковід”.

Як передає “Новинарня“, про це повідомила пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

Від початку тижня, з урахуванням робочих днів, ішлося про 587 (пн), 816 (вт), 724 (ср), 777 (чт) та 892 (пт) нових зареєстрованих носіїв вірусу за добу.

Зазначається, що станом на ранок 29 січня 2022 року в армії хворіє 5 341 особа з коронавірусом. Це також найбільший показник від початку епідемії.

Всього з весни 2020 року одужало 34 795 армійців, летальних випадків — 112.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 1 019 осіб.

Від початку року від коронавірусних ускладнень помер лише один армієць (з урахуванням цивільних працівників).

Дається взнаки високий рівень щеплень у війську.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 238 978 осіб отримали одну дозу вакцини, дві дози – 233 548 осіб (зі штатної чисельності 261 тис. осіб).

Читайте також:
На фронті – восьма “тиха” доба з початку місяця

Унікальних переглядів: 20
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Стриптиз-клуб у приміщенні бомбосховища: Кличко пояснив, чому це нормально

Журналісти з’ясували, що значна частина позначених на мапі Києва бомбосховищ зайнята різними закладами, включно зі стриптиз-клубом. Але міський голова Віталій Кличко пояснив, що це цілком нормально. Кореспондент програми “Вікна-новини”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse